Wizz Air in utile nel 1° trimestre, record passeggeri di 15,3 milioni

Wizz Air

(Teleborsa) - La compagnia low-costha chiuso il trimestre al 30 giugno, il 1° dell'anno fiscale 2023/2024, con unrispetto ai circa 12,2 milioni del pari periodo dell'anno precedente. Isono cresciutianno su anno.“L'estate sta andando bene dal punto di vista operativo e dal punto di vista delle entrate", ha commentato, Ceo di Wizz Air, aggiungendo "abbiamo continuato il nostro programma di allocazione della flotta e abbiamo annunciato un'ulteriore espansione in Polonia, Italia, Regno Unito, Macedonia del Nord, Georgia e Albania".Wizz Air ha chiuso i conti del trimestre con un, che si confronta con una perdta di 452,5 milioni relativa all'anno precedente, mostrandodell'esercizio in corso di 350-450 milioni di utile. I ricavi totali sono cresciuti del 53% oltre 1,2 miliardi. EBITDA positivo per 236,7 milioni di euro.