Air Dolomiti ottiene rinnovo certificazione Iosa

Lufthansa

(Teleborsa) -ha ottenuto il rinnovo della certificazione Iosa. Il programmaè il sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo operativo delle compagnie aeree.L’audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutti i membri devono rimanere registrati per mantenere l’appartenenza alla Iata.La compagnia aerea del gruppoha ricevuto la certificazione nel 2005 e con cadenza biennale, sono stati effettuati i controlli per verificare il rispetto degli standard operativi. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2025.