(Teleborsa) - Chiusura in rosso per ila dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'L'ha terminato la seduta a quota 26.233,64 con un ribasso dell'1,86%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilchiude in rialzo a 1.440,42, dopo aver avviato la seduta a 1.435,38.