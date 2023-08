Banca Mediolanum, raccolta netta luglio a 478 milioni di euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, big italiana del risparmio gestito, ha comunicato che isi attestano a 773 milioni di euro a2023, di cui:a 478 milioni di euro, 5,17 miliardi YTD; raccolta netta in risparmio gestito a 176 milioni di euro, 2,33 miliardi YTD; nuovi finanziamenti erogati per 278 milioni di euro, 1,95 miliardi YTD; premi polizze protezione per 16 milioni di euro, 106 milioni YTD."La raccolta di luglio di 478 milioni continua a essere- ha commentato l'- La raccolta gestita, peraltro, denota ancora una volta grande qualità ed emerge il successo delle soluzioni contenitore a disposizione della clientela. Nel corso del mese sono giunti a scadenza i primissimi vincoli in conto deposito attivati ad inizio anno, risparmi che i clienti potranno investire in prodotti gestiti nei prossimi mesi grazie al supporto e alla consulenza dei nostri Family Banker"."Proseguono a buon ritmo anche le erogazioni di mutui e prestiti, così come la raccolta in polizze a protezione dei clienti, entrambi ulteriorielementi distintivi di un'offerta completa e volta a soddisfare tutte le esigenze - ha aggiunto - Stiamo infine assistendo a una, con 115.500 nuovi clienti acquisiti nei primi 7 mesi, +11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".