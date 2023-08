Commercialisti, Cuchel: "Positivo Odg alla Camera per estensione proroga versamenti"

(Teleborsa) - "Apprendiamo con viva soddisfazione la presentazione dell'Ordine del giorno alla Camera dei Deputati (a firma dei parlamentari Gusmeroli, Bagnai, Centemero e Cavandoli) per l'estensione della proroga dei versamenti al 21 agosto per tutti i contribuenti e non solo per coloro che risiedono nei territori colpiti da calamità naturali". Lo affermacommentando positivamente l’iniziativa depositata a Montecitorio."È vero che il termine del 31 luglio è oramai scaduto, ma le difficoltà delle imprese e, in particolare dei professioni economici che le assistono, continuano senza tregua. L'Anc ha denunciato con forza le condizioni di difficoltà concrete dovute a ritardi e disservizi – ha aggiunto– richiedendo un provvedimento di proroga come quelli concessi in circostanze simili negli anni passati. La proroga è stata effettivamente prevista, ma in modo parziale e non estesa a tutti i contribuenti. Questo OdG è un importante segno di riconoscimento delle sfide che contribuenti e professionisti continuano ad affrontare e dell'attenzione che meritano da parte del Governo nazionale".