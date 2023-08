Credit Agricole, risultati trimestrali record e sopra attese

Credit Agricole

(Teleborsa) -ha annunciato oggi, grazie alle solide performance registrate nel settore assicurativo e del credito al consumo.La banca di credito cooperativo, controllata da 39 banche mutualistiche francesi, ha chiuso il secondo trimestre cin undi euro, superando largamente leche indicavano un utile di. Idi euro, battendo il consensus di 5,9 miliardi di euro.Credit Agricole ha anche annunciatodel gestore patrimoniale belgaper un importo non svelato."Questi eccellenti risultati dimostrano la capacità del modello di banca universale di adeguarsi ad un contesto meno favorevole e la sua utilità nei confronti della società e dei clienti", ha affermato il. "Essere disponibili ovunque, a tutti, in qualsiasi momento, per coprire tutte le possibili esigenze, è ciò che rende il modello universale e sicuro sia per i clienti che per le banche", ha aggiunto il