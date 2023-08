Da Reddito cittadinanza a salario minimo: sarà un autunno caldo

(Teleborsa) -sono tanti i fronti aperti - e tutti caldissimi - tra Governo e opposizioni che ieri si sono infuriate per l'ok dell'Aula della Camera alla questione sospensiva della maggioranza volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sul salario minimo per un periodo di sessanta giorni.", ha detto la segretaria del PD Elly Schlein parlando sulla sospensiva sulla PdL sul salario minimo. "Siamo aperti al dialogo. Non ai rinvii sine die. La maggioranza dice che della sofferenza della gente se ne frega", conclude.A dopo la sessione di bilancio. Perché come è noto a tutti durante quel periodo non è possibile votare leggi di spesa. La destra dunque sta imbrogliando gli italiani", ha rincarato la dose il capogruppo democratico in commissione Lavoro Arturo Scotti.Voto contrarioVe lo diciamo già adesso: non vi presentate a ottobre con proposte dirette a spaccare la platea di lavoratori sottopagati", ha detto Giuseppe Conte parlando in aula sulla sospensiva. "Le aperture al dialogo di Meloni sono rimaste solo parole".E proprio con il Movimento Cinquestelle va in scena lo scontro sulFra novembre e dicembre abbiamo girato l'Italia da Nord a Sud per mostrare a Giorgia Meloni che in Italia ci sono tante persone finite in condizioni di gravi difficoltà.Nulla da fare. Adesso la situazione è questa: difficoltà enormi sui territori, per i sindaci e per i servizi sociali dei comuni su cui Meloni, con un sms dell'Inps, ha scaricato le difficoltà di tante famiglie che da un giorno all'altro si trovano senza nessuna alternativa: senza sostegni, senza i preannunciati corsi di formazione o riqualificazione, senza nessuna prospettiva occupazionale", ha scritto su facebook il presidente Conte.Ieri intanto ilha fornito alcuni numeri nel corso dell'informativa al Senato sul reddito di cittadinanza."Tra il 2019 e il 2023 dall'attività di controllo sui percettori del Reddito di cittadinanza effettuati dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dai carabinieri sono stati intercettati oltreInoltre, ha sottolineato "risultano dai controlli svolti dalla Guarda di Finanza a decorrere dall'introduzione del Reddito e fino al primo semestre del 2023 i contributi indebitamente percepiti o indebitamente richiesti per un ammontare di 506 milioni".