GPI formalizza l'acquisto del gruppo francese Evolucare

GPI

(Teleborsa) -, società quotata nel segmento Tech Leader di Euronext Milan, ha formalizzato l’acquisizione, mediante GPI France, società controllata al 100% da Gpi S.p.A., del 96,58% del capitale sociale di Evolucare Investment SAS, società a capo del gruppo francese omonimo.La residua partecipazione del 3,42% del capitale sociale resta detenuta dagli attuali top manager della società, Philippe Blanco (CEO) e Gauthier Frandon (Direttore Commerciale).Nel contesto dell’operazione è stato, con la nomina di un supervisory board a maggioranza Gpi e la conferma alla guida del Gruppo di Philippe Blanco nel ruolo di CEO che, supportato dall’intero top management, condurrà il Gruppo Evolucare nel percorso di sviluppo, consolidamento e crescita, così come già determinato nel Business Plan che, tra le altre cose, delinea anche l’integrazione, il consolidamento e la crescita di Evolucare all’interno del Gruppo Gpi.Ilpattuito per l’acquisizione del 96,58% del Gruppo Evolucare è di circa Euro 109 mln, determinato sulla base di un Equity Value per il 100% del capitale sociale fully diluted di Euro 116 mln, corrispondente a un multiplo EV/Adj. EBITDA 2022 di circa 11,0x. Le risorse finanziarie sono state attinte dell’aumento di capitale sociale, di Euro 140 mln, che Gpi ha perfezionato nel dicembre 2022 e che ha visto l’ingresso nella compagine sociale di CDP Equity S.p.A. oltre che di importanti investitori istituzionali, sia italiani che stranieri.