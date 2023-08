Istat, economia rallenta ma mercato del lavoro resta favorevole

(Teleborsa) -, che nel secondo trimestre ha fatto peggio di altri grandi economie europee, ma iled il sentiment dei consumatori è in calo per il peggioramento delle opinioni sulla situazione economica generale. bE'nquanto emerge dall'ultimaLe stime più recenti del- ricorda l'Istituto di statistica - prevedono per quest’anno e il prossimo un tasso di(+3,5% nel 2022) che sconta gli effetti del processo di rialzo dei tassi di interesse attuato dalle principali banche centrali. L’inflazione sta decelerando in quasi tutti paesi con un percorso più graduale per la componente di fondo dell’indiceA giugno, per il secondo mese consecutivo, l’indice destagionalizzato dellacongiunturale diffuso a tutti i comparti, con l’eccezione di quello dei beni di consumo. Nella media degli ultimi tre mesi però la variazione congiunturale è rimasta negativa. Nel secondo trimestre,ha registrato infatti un. Il Pil è diminuito dello 0,3% in termini congiunturali, portando la variazione acquisita per il 2023 a 0,8%.. A giugno, si è confermata la crescita dell’occupazione, che ha portato il numero di occupati complessivamente a 23milioni 590mila, a fronte di una diminuzione del tasso di disoccupazione al 7,4% (quello giovanile al 21,3%I e di inattività al al 33,5%., misurata al netto delle componenti più volatili di prezzo, ha continuato a mostrare unaa luglio si è ridotta a 5,2% da 5,6% del mese precedente). Il, sintesi dei prezzi relativi agli alimentari, alla cura della persona e della casa, ha mostrato un(10,4% da 10,5%). A luglio,è aumentato del 6,4% su base annua (in decelerazione da +6,7% di giugno). Il differenziale tra il nostro Paese e l’area euro, pur risultando ancora positivo, si è ridotto ulteriormente di un decimo di punto rispetto al mese precedente (1,1 p.p.).Gli indicatori di fiducia mostrano segnali eterogenei. A luglio, èprincipalmente a causa di un peggioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e delle attese su quella personale., dopo due flessioni consecutive,