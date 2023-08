Riba Mundo, ricavi balzano a 183,6 milioni nel primo semestre

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon ricavi pari a, in crescita del 51,2% rispetto al primo semestre 2022. Il numero di ordini è stato pari a 24.659 unità (rispetto a 11.768 del primo semestre 2022, +109% YoY) e in numero di pezzi venduti pari a 1.495.038 (in crescita del 56% rispetto a 959.100 del primo semestre 2022)."Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre dell'anno chefortemente orientato all'analisi dei big data - ha commentato il- Abbiamo realizzato ricavi per 183 milioni di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto al primo semestre 2022, e abbiamo aumentato gli ordini del 109,5% riducendo il valore medio delle fatture. Tali risultati riflettono la politica commerciale adottata dalla società, volta ad aumentare le vendite con una presenza sempre più capillare sul territorio e ad allargare l'offerta commerciale con categorie merceologiche con prezzi medi più bassi"."Da matricola del mercato azionario, abbiamo deciso di adottare fin da subito un, con la divulgazione dell'informativa societaria periodica aggiuntiva - ha aggiunto - Siamo fiduciosi di proseguire con determinazione il nostro percorso di crescita e sviluppo e che la quotazione in borsa porti contribuisca ulteriormente alla crescita della nostra realtà".