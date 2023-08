Stabile la Borsa di New York, focus su Treasury e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.216 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,25%, chiudendo a 4.502 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,11%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,19%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,29%),(-0,61%) e(-0,60%).Tra i(+1,40%),(+1,08%),(+1,05%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,28%.Calo deciso per, che segna un -2,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.Al top tra i, si posizionano(+13,59%),(+7,85%),(+5,85%) e(+5,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,97%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 209K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.