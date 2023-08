Tesmec, perdita di 2,6 milioni nel primo semestre. Conferma guidance

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 125,3 milioni di euro, in incremento rispetto ai 113,3 milioni di euro al 30 giugno 2022, grazie principalmente alla performance dei settori Energy e Rail. L'è pari a 15,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 18,7 milioni di euro al 30 giugno 2022. In particolare, il settore Trencher risulta impattato negativamente, rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente, da un diverso mix stagionale delle vendite e da oneri non ricorrenti.Ilal 30 giugno 2023 è negativo per 2,6 milioni di euro, generatosi prettamente nel primo trimestre con un secondo semestre in sostanziale pareggio, rispetto ad un utile pari a 7,9 milioni di euro al 30 giugno 2022."Nei primi sei mesi dell'anno abbiamo registrato un incremento significativo dei ricavi, soprattutto nei settori Rail e Energy, grazie alla crescente domanda delle nostre soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che agevolano la transizione energetica e digitale - ha commentato l'- Il portafoglio ordini, trainati dal settore Ferroviario e da quello Energy Automation, ha raggiunto il valore record di 428,8 milioni di euro al 30 giugno 2023"."Nonostante le sfide finanziarie e una marginalità al di sotto delle aspettative, manteniamo: un fatturato previsto tra 280 e 290 milioni di euro, un margine EBITDA nel range 16%-17% e un miglioramento dell'Indebitamento Finanziario Netto rispetto alla chiusura dell’esercizio 2022 - ha aggiunto - Siamo fiduciosi che raggiungeremo tali previsioni grazie alla nostra consolidata posizione di mercato, alla capacità di innovazione e all'impegno verso i nostri clienti".L'al 30 giugno 2023 è pari a 150,3 milioni di euro, rispetto ai 128,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e ai 133,1 milioni di euro al 30 giugno 2022, a causa dell'incremento del capitale circolante nei settori a forte crescita – Energy Automation e Ferroviario - in funzione delle previsioni di vendita previste nel proseguo dell’anno e, parzialmente, per gli investimenti del periodo non pienamente coperti dal flusso di cassa semestrale.