UrbanV sceglie AWS quale partner per i servizi cloud dei vertiporti

(Teleborsa) -, la società di Mobilità Aerea Avanzata (AAM), ha selezionato, ai fini della realizzazione di reti di trasporto per veicoli eVTOL (elettrici a decollo e atterraggio verticale)che rivoluzioneranno il trasporto urbano.UrbanV sta lavorando in collaborazione con iper sviluppare e gestire le proprie reti di vertiporti, che verranno utilizzati dagli eVTOL per trasportare i passeggeri all’interno dei centri urbani. UrbanV potrà quindi avvalersi dell’esperienza di AWS, che l'aiuterà aper i vertiporti, che potrà essere esteso a livello internazionale nell’arco dei prossimi anni.UrbanV intende lanciare il suoentro la, giusto in tempo per il Giubileo del 2025. Dal 2026 in poi, lafino ad arrivare ad avere. Parallelamente, UrbanV inaugurerà reti di vertiporti ancheA questo scopo,saranno sostenutidi euro per l’espansione della rete su scala europea e mondiale.nello sviluppo del modello operativo per i vertiporti UrbanV che sfrutteranno la tecnologia cloud di AWS per, rendendo semplici le, riducendo il bisogno di spazio e permettendo agli stessi vertiporti di integrarsi negli spazi urbani. I passeggeri riceveranno aggiornamenti personalizzati in tempo reale, con piani di viaggio che verranno modificati automaticamente in caso di ritardo dei voli di collegamento, check-in omnicanale e un'intrinseca flessibilità."La nostra visione di trasporto aereo urbano elettrico si concentra sul reinventare l’esperienza di volo", ha affermato, CEO di UrbanV, aggiungendo “in AWS abbiamo riconosciuto il partner cloud ideale per trasformare questa visione in realtà. La loro impareggiabile esperienza nell’industria del trasporto aereo comporta una profonda conoscenza del settore e, inoltre, la loro sete di innovazione lo rende il partner ideale per creare nuove possibilità".