Venix, Unicredit sottoscrive minibond da 2,5 milioni

Venix, azienda trevigiana leader nella produzione di forni ed abbattitori professionali per ristorazione, panificazione e pasticceria, haperfezionatodi euro, interamenteIl prestito obbligazionario, assistito dalla, ha una durata die ha lo scopo didell'azienda veneta. Tra gli interventi più significativi in programma nel futuro prossimo della Venix si segnalano, logistico e di innovazione, che ospiterà ile su cui verrà installato undella potenza di 300 KW per la creazione di energia rinnovabile;produttivi con l'acquisto di un nuovo centro di taglio della lamiera di ultima generazione, una nuova postazione di piegatura robotizzata el'ideazione di 3 nuove gamme di prodotti ad elevata efficienza tecnologica tutte con connessioni da remoto/Cloud;con l'apertura di nuove filiali."Siamo orgogliosi di aver messo a disposizione del tessuto imprenditoriale in cui operiamo l'expertise maturata da UniCredit in qualità di banca leader nel mercato nazionale dei minibond. Il fatto poi che le risorse messe a disposizione vadano a supportare i piani di crescita sostenibile di una realtà dinamica come Venix aggiunge significato a questa operazione", commenta, Regional Manager Nord Est di UniCredit:L'Amministratore Delegato di Venix,, ha ricordato che la società "ha compiuto i suoi primi 10 anni di attività a Giugno 2023 e dopo l'ottenimento della certificazione ISO 9001 – ISO 45001 nel 2021 ora si è impegnata in ulteriori obiettivi di sostenibilità legati alle fonti rinnovabili e nell'implementazione di strumenti di presidio della supply chain. Il nostro obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato entro il 2025 grazie alle nuove gamme di prodotti altamente tecnologici che verranno presentati nei prossimi due anni e lo sviluppo di nuovi mercati internazionali".Venix ha chiuso il 2022 con un fatturato di 20 milioni, realizzato per il 92% sui mercati esteri, dove è presente in 96 Paesi del mondo con 4 filiali. La crescita del 2022 è pari al 55% rispetto al 2021, mentre il fatturato 2023 dovrebbe raggiungere i 25 milioni di fatturato, in aumento del 25% rispetto l'anno precedente e del 100% rispetto a quello pre-pandemico del 2019.