Borse europee deboli. Focus sull'inflazione

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori concentrata sull'inflazione. In settimana, infatti, arriverà un aggiornamento sui prezzi al consumo: mercoledì in Cina, giovedì in USA. Intanto ilha anticipato possibili nuovi rialzi dei tassi di interesse, per ripristinare la stabilità dei prezzi.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,45%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,89%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +169 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,24%.piccola perdita per, che scambia con un -0,57%, tentenna, che cede lo 0,58%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,69% sul: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 30.404 punti.di Milano, troviamo(+4,82%) che cavalca ancora l'onda positiva dei risultati di bilancio, annunciati la scorsa settimana. Bene inoltre(+1,98%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,95%.Calo deciso per, che segna un -2,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,56%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%.di Milano,(+5,62%),(+2,17%),(+1,13%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,12%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,39%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,33%.