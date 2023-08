Clessidra Factoring, utile di 1,1 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -, primario operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, ha chiuso il primo semestre 2023 con undi 286 milioni di euro, in aumento del 47% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, undi 154,8 milioni di euro (+ 56%) e undi 135,6 milioni di euro, in crescita del 62%. Il numero dei clienti operativi ha registrato una crescita del 43% anno su anno, attestandosi a quota 237, mentre il numero di debitori con monte crediti in gestione al 30 giugno è pari a 1.550.Nei primi sei mesi dell'anno abbiamoche ha contraddistinto i primi due anni di vita della società, con un incremento degli impieghi e dei volumi gestiti che ci ha permesso di realizzare gli obiettivi prefissati - commenta l'- Abbiamo inoltre raggiunto la piena copertura commerciale delle diverse aree geografiche, che ci consente di presidiare tutto il territorio nazionale e abbiamo incremento ulteriormente le partnership in ambito distressed. Tutti questi fattori ci hanno permesso di conseguire degli ottimi risultati, nonostante le criticità del contesto macroeconomico".Ilè stato pari a 5,3 milioni euro, superiore dell'11% rispetto all’anno precedente; senza l'effetto di un'operazione straordinaria nel primo semestre dello scorso anno, il confronto evidenzia una crescita del 52%. L'utile prima delle imposte ha raggiunto quota 1,7 milioni di euro mentre, l'si è attestato a 1,1 milioni di euro.