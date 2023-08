Europa prudente con focus sui prezzi. A Milano vola MPS

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Leonardo

Banco BPM

Interpump

Hera

Iveco

A2A

Datalogic

Antares Vision

Seco

Illimity Bank

MARR

Alerion Clean Power

Saras

Acea

(Teleborsa) -, confermano l'andamento debole della prima parte della seduta. Gli investitori guardano ai, per avere indicazioni più chiare sulle prossime mosse delle banche centrali. Intanto, nel fine settimana, ilha anticipato possibili nuovi rialzi dei tassi di interesse , per ripristinare la stabilità dei prezzi.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,48%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 82,09 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +169 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,29%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%, piccola perdita per, che scambia con un -0,64%, e tentenna, che cede lo 0,46%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,68%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.394 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,84%) promossa da Equita per i conti di bilancio. Bene inoltre(+2,25%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,76%.scende del 2,74%.Calo deciso per, che segna un -2,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,71%),(+0,95%),(+0,92%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,16%.Scende, con un ribasso del 4,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,78%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,21%.