Eventi e scadenze: settimana del 7 agosto 2023

Generali Assicurazioni

Giovedì 10/08/2023

Unipol

Venerdì 11/08/2023

Unipol

(Teleborsa) -- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia13:30 -- Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto incontra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per discutere sul tema PNRR e rimodulazione degli interventi. Seguirà incontro con Anci e Upi alle h 15.00- Borsa di Toronto chiusa per festività- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2023- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Pubblica l'outlook sull'energia- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, incontra una delegazione di attivisti per il clima di Ultima Generazione- Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale10:00 -- Appuntamento: Videoconferenza di presentazione dei risultati del primo semestre 2023 - Relatore: Angelo Campani - Direttore Generale- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali- Borsa di Singapore chiusa per festività- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Bollettino economico- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2023- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2023- Finlandia e Serbia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Germania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Danimarca e Svizzera - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Asta medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti