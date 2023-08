Incerta la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana prudente per la borsa di, così come per le altre principali piazze asiatiche, dopo che il dato sul mercato del lavoro americano, inferiore alle attese, ha spinto gli investitori a scommettere su una fine del ciclo rialzista dei tassi negli USA. C'è attesa, tra gli addetti ai lavori, dei dati sull’inflazione in Cina, previsti a metà settimanaL'indice giapponeseha riportato una variazione pari a +0,04%, mentre, al contrario,ancora in contrattazione perde lo 0,92%.Leggermente negativo(-0,29%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso(-0,55%).Sulla parità(+0,2%); in frazionale calo(-0,27%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,44%.Il rendimento dell'scambia 0,62%, mentre il rendimento per ilè pari 2,65%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)01:50: Partite correnti (atteso 1.395 Mld ¥; preced. 1.862 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. 0%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -4%; preced. -5,4%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%).