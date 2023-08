MPS, Fabi: accordo storico, torna premio ai dipendenti

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - La Fabi ha annunciato un "" in, in quanto - dopo uno stop di circa 10 anni - torna a essere corrisposto unche potrà essere fruito come cash o in conto welfare. Si torna, inoltre, a parlare di crescita professionale e promozioni, dopo le oltre 4.125 uscite previste dall'accordo del 4 agosto 2022.Secondo una nota della Federazione autonoma bancari italiani, i sindacati hanno ottenuto - in linea con le previsioni della contrattazione di secondo livello - ilcon l'obiettivo di assicurare la migliore copertura dei ruoli. Inoltre, dal 2024 riprende l'adeguamento delle progressioni professionali, secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale.Infine, è stato, già dai primi giorni di settembre, con l'obiettivo di intervenire in tempi brevi a una prima copertura delle necessità di organico di diversi territori, dopo l'imponente esodo di 4.125 lavoratori realizzato nello scorso dicembre."Le. Così è stato: con gli accordi firmati oggi, tornano i premi, riparte la crescita professionale, riavviamo insomma tutta la contrattazione integrativa, comprese alcune condizioni ai dipendenti. È un fatto storico e lo è ancora di più se si pensa che a settembre avvieremo il negoziato con la banca per definire nuove assunzioni finalizzate a un importante ricambio generazionale, così come previsto dall’accordo sulle uscite volontarie dello scorso anno", ha commentato il segretario nazionale e amministrativo Fabi e coordinatore Fabi in Monte dei Paschi di Siena, Franco Casini.