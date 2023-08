OHB verso delisting dopo accordo di investimento con KKR

OHB

(Teleborsa) -, società tedesca attiva nel settore aerospaziale, ha stipulato uncon il fondo statunitense di private equity, con la Fuchs Family Foundation (azionista di maggioranza di OHB) e le holding di proprietà dei membri della famiglia Fuchs per un. L'obiettivo è ildalla borsa tedesca.KKR intende lanciare un'offerta pubblica di acquistodi OHB a un prezzo di offerta di 44 euro per azione. Il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Sorveglianza di OHB "accolgono e sostengono espressamente l'offerta" e intendono raccomandare l'accettazione dell'offerta agli azionisti, si legge in una nota.Indipendentemente dall'offerta, KKR si è impegnata separatamente a sottoscrivere undella società per un importo pari al 10% del capitale sociale al prezzo di offerta. Inoltre, KKR investirà 30 milioni di euro nell'ulteriore sviluppo di, una società affiliata a OHB, mediante obbligazioni convertibili.La famiglia Fuchs manterrà le proprie quote e rimarrà azionista di maggioranza, conper altri cinque anni.