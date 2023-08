Sardegna, brucia costa nord orientale. In arrivo stretta su responsabili roghi

(Teleborsa) -battuta da maestrale e roghi: case e agriturismo evacuati, residenti per strada, ettari di campagne in fumo compresi gli agrumeti del Sarrabus dal nord al sud dell'isola.Nella giornata di ieri, il Presidente della Regione Christian Solinas ha seguito in costante contatto con la sala operativa della Protezione Civile Regionale l'evolversi delle operazioni antincendio nei vari territori interessati dal fronte dei roghi. Solinas spiega di avere già chiesto alla Protezione Civile Nazionale il potenziamento della flotta aerea antincendio. Ha poi inoltrato il preallarme per l'attivazione del meccanismo di protezione civile europea. Gravissimi i danni nella zona di Feraxi: 4 aziende agricole sono state devastate dal fuoco che ha distruttole le riserve di foraggio accumulate. Fiamme anche sugli agrumeti e su una fattoria modello, meta ogni anno di delle gite di numerose scolaresche. Il rogo ha minacciato anche alcune strutture ricettive ed è stato necessario evacuare gli agriturismo.Anas, intanto, annuncia che sulla strada statale 131DCN 'Diramazione Centrale Nuorese' è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 92 al km 145 tra Siniscola e Olbia a causa di un incendio nell'area. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Il personale delle forze dell'ordine e di Anas èE' quanto prevede la bozza di Dl che sarà presentata oggi all'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva. In particolare il decreto apporta modifiche a quanto previsto dall'articolo 423-bis del codice penale. Aumentato da quattro a sei anni il minimo edittale per chi causa un incendio in "boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui".Infine la bozza prevede che la pena "è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri"