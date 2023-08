Saudi Aramco, nel semestre utile in calo a 62 miliardi dollari

(Teleborsa) - Il colosso petrolifero sauditachiude ildell'anno con un utile netto che si è attestato a 62 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 87 miliardi registrati nello stesso periodo di un anno fa.Anche nel soloil risultato netto ha accusato una flessione a 30,1 miliardi di dollari dai 48,4 miliardi del secondo trimestre 2022, scontando il calo dei prezzi del petrolio rispetto ai livelli dello scorso anno. L’utile è tuttavia lievemente al di sopra dei 29,8 miliardi stimati dal consensus."I nostri solidi risultati riflettono la nostra resilienza e la nostra capacità di adattarci ai cicli di mercato" - ha affermato- commentando i risultati. "Continuiamo a dimostrare la nostra capacità di lunga data di soddisfare le esigenze dei clienti di tutto il mondo con alti livelli di affidabilità. Per i nostri azionisti, intendiamo iniziare a distribuire il nostro primo dividendo legato alla performance nel terzo trimestre. In Aramco, la nostra visione a medio e lungo termine rimane invariata. Con la previsione di una ripresa dell'economia globale in generale".