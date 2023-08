Segno meno per il comparto utility in Italia (-1,01%), flessione scomposta per algoWatt

settore utility italiano

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 33.624,9 di 342,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 358, dopo che in principio era 359.Tra i titoli del, sottotono, che chiude la seduta con un calo del 2,33%.Risultato negativo per, con una flessione del 2,02%.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,94% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione del 2,46% sui valori precedenti.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 7 agosto con una variazione percentuale negativa dell'1,40% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice utility, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,94%.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,55%.