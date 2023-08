Sicily By Car, Banca Akros avvia copertura con Buy e TP a 13 euro

Sicily by Car

(Teleborsa) - Banca Akros ha iniziato la copertura sul titolo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine. Ilè stato fissato aper azione (per un potenziale upside di circa il 40%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata il 3 agosto tramite l'operazione di business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4.Gli analisti prevedono che ladi Sicily by Car registrerà untra il 2023 e il 2025, mentre l'EBITDA Adjusted dovrebbe rimanere costantemente al di sopra di 60 milioni di euro, con una cash conversion che dovrebbe raggiungere circa il 50% nel 2025. "Questa è una proposta piuttosto convincente in netto contrasto con il significativo calo della redditività previsto per altre società di autonoleggio internazionali", si legge nella ricerca.Viene inoltre fatto notare che, contrariamente alla situazione del settore con la maggior parte delle aziende che utilizzano la leva oltre a securitized debt garantito da veicoli, Sicily by Car vanta una(prevedono che raggiunga 68 milioni di euro alla fine del 2023), anche grazie all'aumento di capitale da 61 milioni di euro effettuato dall'azionista entrante Indstars 4. "Sicily by Car ha molto spazio per aumentare i rendimenti di cassa o per perseguire un'espansione aggressiva", viene evidenziato.Banca Akros ritiene quindi che Sicily by Car "sia in una, sia in Italia che all'estero"; dal punto di vista della valutazione, i peers quotati scambiano a una 6x sull'EBITDA 2023 e 12x su EPS 2023.