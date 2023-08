Sicily By Car, Intesa avvia copertura con Buy e TP a 13,2 euro

Intesa Sanpaolo

Sicily by Car

(Teleborsa) -hasul titolo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine. Ilè stato fissato aper azione (per un potenziale upside di circa il 38%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata il 3 agosto tramite l'operazione di business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4.Gli analisti ritengono che Sicily By Car possa sfruttare alcuni aspetti positivi specifici dell'azienda, tra cui: unanel mercato italiano del noleggio a breve termine, con una quota di mercato in miglioramento; esposizione strategica al macrotrend turistico, grazie a sedi dislocate nelle più importanti città, porti turistici e aeroporti;che si trasmette in termini di redditività, generazione di cassa e KPI; una, che consente di investire tempestivamente nel rinnovo e nell'ampliamento della flotta, se necessario; una struttura logistica flessibile; una gestione esperta; un: il 40% della flotta e il 64% delle auto acquistate nell'ultimo anno sono a basse emissioni.I principali pilastri della strategia sono: consolidamento del posizionamento in Italia; consolidare le partnership esistenti con broker internazionali e svilupparle in nuove aree geografiche attraverso il lancio del brand SBC Europe; ila livello europeo per espandersi nel segmento B2C; e(l'azienda vede opportunità di crescita nel B2B, come sostituzione auto e corporate). Tali obiettivi potrebbero essere perseguiti sia per linee interne che per linee esterne.Intesa Sanpaolo prevede undel 6,9% e unpiatto nel 2023 al 41,7%, in miglioramento progressivo al 43,5% nel 2024 e al 44,5% nel 2025. Inoltre, prevede una posizione di cassa netta di 53,8 milioni di euro nel 2023, che incorpora l'aumento di capitale di 61 milioni di euro dall'aggregazione aziendale, e una generazione di cassa che porterà a unadi 87,8 milioni di euro al 2025, fornendo ulteriore flessibilità finanziaria alla società per fusioni e acquisizioni.