TXT e-solutions, Intermonte alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, aper azione (da 23,20 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023, giudicati sopra le attese sia a livello di ricavi che di EBITDA.Gli analisti hanno quindi confermato la stima di crescita organica per il 2023 all'11%, aggiustando il 2024 da +8% a +9,9% e aggiungendo il contributo di Embedded Graphics dal 2024. In termini di EBITDA, hanno tagliato la previsione del margine 2023/24 di 40 punti base. Al di sotto di questa linea, hanno aumentato leggermente gli oneri D&A (incluso PPA) ma allo stesso tempo ridotti gli oneri finanziari. Tutto sommato,"Apprezzabili i risultati trimestrali, soprattutto in termini di crescita organica dei ricavi - si legge nella ricerca - Anche dopo la recente performance positiva del titolo, la. La nostra revisione del target è spiegata dal nostro aggiornamento della stima delle entrate".