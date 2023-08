Vola MPS spinta ancora da dati bilancio

Banca MPS

FTSE MIB

istituto di Rocca Salimbeni

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,69%, spinta ancora dall'effetto positivo dei dati di bilancio La banca senese ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 383,3 milioni di euro, in crescita del 62,6% rispetto al trimestre precedente e ben sopra il consensus di 217 milioni fornito dall'istituto di credito. L'ha parlato di una banca "sulla buona strada per superare il target di 1 miliardo di euro di utile netto nell'intero anno, in anticipo rispetto ai target del piano industriale".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,756 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 2,561. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 2,446.