WIIT, buyback per oltre 290 mila euro

WIIT

il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 4 Maggio 2023, ha comunicato di averdall'1 al 4 agosto 2023, complessivamente, al prezzo medio unitario di 17,0135 euro per azione, per uncomplessivo diDall’inizio del programma WIIT ha acquistato 17.480 azioni ordinarie (pari allo 0,06% del capitale sociale) e a seguito degli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 1.647.760 azioni proprie, pari a circa il 5,88% del capitale sociale pari ad 2.802.066,00 euro.A Piazza Affari, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per, che si posiziona a 16,54 euro.