abrdn, continuano i deflussi nel primo semestre

abrdn

(Teleborsa) -, società di investimento globale e gestore patrimoniale, ha chiuso il primo semestre del 2023 conaumentati del 4% a 721 milioni di sterline, con la crescita di Adviser e Personal che ha compensato i minori ricavi di Investments. L'è aumentato del 10% a 127 milioni di sterline. Laè di 169 milioni di sterline (1° semestre 2022: perdita di 326 milioni di sterline).Gli assets under management and administration () si sono assestati a 496 miliardi di sterline (FY 2022: 500 miliardi di sterline), in calo dell'1% riflettendo l'impatto dei deflussi netti. Iesclusa liquidità sono stai pari a 4,4 miliardi di sterline."Abbiamo continuato a muoverci di buon passo per attuare la nostra strategia nei primi sei mesi del 2023 in un ambiente macro impegnativo - ha commentato il- Grazie alla diversificazione dei ricavi di abrdn e alla resilienza che abbiamo incorporato nella nostra attività con l'acquisizione di interactive investor lo scorso anno, abbiamo aumentato i ricavi del 4% e l'utile operativo rettificato del 10% nel periodo. Siamodi 75 milioni di sterline in Investments mentre continuiamo il nostro lavoro per riportare tale attività a un livello di redditività più accettabile".