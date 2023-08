Aeffe, Intesa abbassa target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Aeffe

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 1,30 euro) il suosu, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando ilsul titolo a "" dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 Gli analisti fanno notare che il gruppo è, insieme alla ristrutturazione del proprio modello distributivo (dal wholesale al retail) adottando un approccio più selettivo, che dovrebbe favorire il riposizionamento del marchio Moschino.Intesa ritiene che lasui dati finanziari di Aeffe nel secondo semestre del 2023.Ha quindi aggiornato le stime come segue:a 327 milioni di euro (che implica -5,3% anno su anno nel secondo semestre e -9,4% rispetto alle ipotesi precedenti) edel 6,2% rispetto al 10% precedente, portando a una perdita netta di 19,6 milioni di euro (rispetto a -2,5 milioni di euro prima); Top line FY24-FY25 in crescita del 12,1% e 9% anno su anno, rispettivamente, -8,4% e -6,3% rispetto a prima, rispettivamente, e margine EBITDA al 9,8% nel FY24, in miglioramento all'11,2% nel FY25.