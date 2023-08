Banche italiane: generazione organica capitale grazie a NII, gestione costi e qualità asset

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Le) hanno registrato un utile netto aggregato di 5,7 miliardi di euro nel, in aumento del 20% su base annua (YOY) o del 60% esclusi gli accantonamenti per la Russia e il badwill derivante dall'acquisizione di Banca Carige da parte di BPER nel secondo trimestre 2022. Lo afferma DBRS Morningstar in un report sul tema.Per il, l'utile netto aggregato è stato di circa 10,5 miliardi di euro, in aumento del 64% su base annua o del 56% su base annua escludendo l'impatto della Russia e di BPER-Carige. I risultati del primo semestre 2023 hanno beneficiato di maggiori ricavi, buon controllo dei costi e minori accantonamenti per perdite su prestiti (LLP)."Un NII più elevato, unito a un buon controllo dei costi, costi del credito inferiori e dinamiche favorevoli della qualità degli asset hanno sostenuto unanel primo semestre 2023, e i risultati dello stress test EBA 2023 hanno indicato la buona resilienza delle banche italiane rispetto alla media europea", ha affermato, Vicepresidente del team DBRS Morningstar European Financial Institutions."Prevediamo che ilconsiderando la nostra aspettativa di un rallentamento dell'inasprimento della politica monetaria della BCE, nonché la potenziale compressione dei margini mentre le banche tentano di mantenere quote di mercato e registrano volumi di nuovi prestiti inferiori e l'imminente scomparsa del contributo della riserva obbligatoria detenuta presso la banca centrale a seguito di un recente cambio di policy", ha aggiunto.Nel secondo trimestre del 2023, glidel 33% su base annua o del 19% su base annua escludendo gli accantonamenti per le esposizioni dirette delle banche verso Russia e Ucraina contabilizzati nel secondo trimestre del 2022, riflettendo profili di rischio più solidi e nuovi afflussi gestibili verso i crediti deteriorati. Tuttavia, le LLP sono aumentate su base annua nel primo semestre del 2023 esclusa la Russia, poiché leIl costo del rischio medio annualizzato nel primo semestre 2023 è stato inferiore ai livelli riportati nel 2019-2022 e le banche prevedono una certa pressione nel 2023 a un livello ancora inferiore rispetto agli ultimi anni. Le banche hanno compiutonel secondo trimestre del 2023, in un contesto di formazione gestibile di nuove esposizioni deteriorate.DBRS Morningstar evidenzia che la patrimonializzazione si è ulteriormente rafforzata grazie alla sostenuta generazione organica di capitale e i risultati dello Stress Test EBA 2023 hanno indicato la buona resilienza delle banche italiane rispetto alla media europea. Lenonostante un ulteriore drenaggio di liquidità dovuto ai consistenti rimborsi di TLTRO III nel secondo trimestre e ai deflussi di depositi in corso, anche se meno significativi, che sono tuttavia in parte trasferiti alle attività in custodia e amministrazione