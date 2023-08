Bayer, perdita da 1,89 miliardi di euro nel secondo trimestre

Bayer

(Teleborsa) -, colosso tedesco della farmaceutica, ha comunicato che ledel gruppo sono diminuite dell'8,2% (Fx & portfolio adj.) a 11,044 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023, con un effetto cambio negativo di 553 milioni di euro (Q2 2022: effetto cambio positivo di 915 milioni di euro). L'è diminuito del 24,5% a 2,527 miliardi di euro. Laè stata di 1,887 miliardi di euro (Q2 2022: -298 milioni di euro), appesantita da svalutazioni per 2,3 miliardi di euro. L'utile core per azione è diminuito del 36,8% a 1,22 euro.Ilè stato pari a -473 milioni di euro (Q2 2022: +1,140 miliardi di euro), principalmente a causa del calo dell'attività presso la Divisione Crop Science. Con 39,620 miliardi di euro, l'al 30 giugno 2023 era superiore del 9,8% rispetto a fine marzo 2023.IlBayer ha, principalmente a causa di un ulteriore significativo calo delle vendite di prodotti a base di glifosato. Su base aggiustata per la valuta, Bayer prevede ora di generare vendite comprese tra 48,5 e 49,5 miliardi di euro (previsione iniziale: da 51 a 52 miliardi di euro). L'EBITDA prima degli effetti speciali dovrebbe ora attestarsi tra 11,3 e 11,8 miliardi di euro su base corretta per la valuta (previsione iniziale: da 12,5 a 13,0 miliardi di euro). La società ora prevede un utile core per azione da 6,20 a 6,40 euro su base valutaria corretta (previsione iniziale: da 7,20 a 7,40 euro).Inoltre, prevede ora un(previsione iniziale: circa 3,0 miliardi di euro) e un indebitamento finanziario netto di circa 36 miliardi di euro (previsione iniziale: da 32 a 33 miliardi di euro) su base corretta per la valuta.