Beyond Meat crolla su taglio stime ricavi

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 16,66%.Il produttore di hamburger di origine vegetale ha rivisto al ribasso la stima sui ricavi, per l'anno in corso, a 360-380 milioni di dollari contro il range di 375-415 milioni della precedente guidance. Nel secondo trimestre i ricavi sono crollati del 30,5% a 102,1 milioni di dollari e al di sotto dei 108,4 milioni stimati dal consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 13,14 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 12,09. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 11,45 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.