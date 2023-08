Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari dopo tassa su banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno,. Ciò viene spiegato dal, dopo che il Governo italiano ha approvato nella tarda serata di ieri l'introduzione di una tassa del 40% sugli extraprofitti realizzati dalle banche per l'anno 2023 da utilizzare per aiutare le famiglie al pagamento dei mutui e per il taglio delle tasse. A peggiorare il sentiment sulle banche è anche il sottolineando che potrebbe tagliare la raccomandazione anche su alcuni grandi istituti del paese.Lieve calo dell', che scende a quota 1,098. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,16% e continua a trattare a 80,99 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +170 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,16%.piccola perdita per, che scambia con un -0,5%, tentenna, che cede lo 0,35%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,41%.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione dell'1,61%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di sei ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,52%, scendendo fino a 30.085 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,63%; come pure, leggermente negativo il(-0,3%).di Milano, troviamo(+2,08%),(+1,88%),(+1,77%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,46%. Tonfo di, che mostra una caduta del 7,37%. Calo deciso per, che segna un -6,99%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,27%),(+1,94%),(+1,94%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,75%. Scende, con un ribasso del 4,80%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,94%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,38%.