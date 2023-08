Carlyle acquisisce quota di minoranza in Quest Global

(Teleborsa) - La società di investimento globale, una delle società di servizi di ingegneria leader a livello mondiale, hanno raggiunto unin base al quale Carlyle acquisirà unanella società. Il capitale per questa transazione proverrà da fondi gestiti da entità affiliate a Carlyle Asia Partners, si legge in una nota.Nell'ambito della transazione, gli attuali investitori; Quest Global riacquisterà le azioni della sua società e Ajit Prabhu, Presidente e CEO di Quest Global, acquisirà un'ulteriore partecipazione.Fondata oltre 25 anni fa e con, Quest Global è un attore globale leader nei servizi di ingegneria, ricerca e sviluppo (ER&D) per la progettazione, lo sviluppo del prodotto e le operazioni di sistemi ingegneristici complessi.