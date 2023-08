(Teleborsa) - Lesono diminuite del 14,5% asu base annua (vs attese per -12,5% e mese precedente per -12,4%), mentre lesono diminuite del 12,4% (vs attese per -5% e mese precedente per -6,8%), secondo i dati ufficiali diffusi questa mattina.Su base annuale, le esportazioni cinesi per isono diminuite del 5% rispetto a un anno fa, mentre le importazioni sono diminuite del 7,6%.