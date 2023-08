Covid, Schillaci: "Abrogato ultimo divieto reale"

(Teleborsa) - "Il Consiglio dei Ministri ha abrogato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone che erano state sottoposte alla misura di isolamento perché risultate positive al Covid-19". È quanto ha annunciato ieri sera il, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. "Si tratta – ha sottolineato il Ministro – dell'ultimo divieto reale che riguardava il Covid"."L'andamento epidemiologico e la disponibilità dei vaccini ormai non rendono più necessaria questa misura, che negli ultimi tempi di fatto è stata largamente disattesa – ha aggiunto–. Credo che questa sia una norma di buon senso che cancella le ultime restrizioni legate un'emergenza sanitaria che abbiamo finalmente superato ma ovviamente il ministero della Salute continuerà a monitorare l'andamento della situazione epidemiologica e, se fosse necessario, adotteremo tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus".