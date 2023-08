Eli Lilly migliora guidance 2023 dopo trimestre sopra le attese

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha chiuso ildel 2023 con unmondiale di 8,31 miliardi di dollari, in aumento del 28% rispetto al secondo trimestre del 2022, trainato da un aumento del volume del 29%, leggermente compensato da un calo dell'1% dovuto all'impatto sfavorevole dei tassi di cambio. L'e l'sono stati rispettivamente di 1,76 miliardi di dollari e 1,95 dollari, rispetto a 952,5 milioni e 1,05 dollari nel secondo trimestre del 2022. L'è stato di 2,11 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,98 dollari su ricavi per 7,58 miliardi di dollari."I risultati finanziari di Lilly nel secondo trimestre sono stati- ha affermato il- Emozionanti scoperte scientifiche, come TRAILBLAZER-ALZ 2 nell'Alzheimer e SURMOUNT-3 e -4 nell'obesità, ci incoraggiano a continuare a fare investimenti significativi a sostegno dei nostri nuovi farmaci, compresi i lanci multipli previsti entro la fine del 2023 per aiutare più pazienti nel mondo."Eli Lilly hae ora prevede entrate per l'intero anno comprese tra 33,4 miliardi e 33,9 miliardi di dollari, rispetto a una precedente previsione di 31,2-31,7 miliardi. Inoltre, ha aumentato la sua stima sugli utili rettificati a un intervallo compreso tra 9,70 e 9,90 dollari per azione, rispetto a un intervallo compreso tra 8,65 e 8,85 dollari.