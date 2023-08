Fed, Harker: potremmo essere al punto in cui manteniamo i tassi stabili

(Teleborsa) - "In assenza di nuovi dati allarmanti tra oggi e metà settembre, credo chee lasciare che le azioni di politica monetaria che abbiamo intrapreso facciano il loro lavoro". Lo ha detto, presidente della Federal Reserve Bank di Philadelphia, durante un evento in città."Consentitemi però di essere chiaro su una cosa - ha aggiunto - Se dovessimo essere a quel punto in cui possiamo rimanere saldi,".Nella, la Fed ha aumentato il tasso ufficiale di 25 punti base, a un intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,5%, optando per l'undicesimo rialzo nell'arco di dodici riunioni."Prima che il Comitato si riunisca di nuovo,, tra cui un altro rapporto PCE, un altro rapporto sull'occupazione e due rapporti CPI - ha detto Harker - E continuerò a parlare e ad ascoltare le persone di tutto il Terzo Distretto. Insieme, questi forniranno la guida di cui avrò bisogno per considerare la mia posizione finale in vista della riunione del Comitato di settembre".Il banchiere centrale prevede che la disoccupazione aumenterà leggermente e si allineerà meglio al tasso di disoccupazione naturale mentre la rigidità del lavoro continua ad allentarsi. E quando si tratta di, si aspetta che ilo."In sintesi - ha sottolineato - mi aspetto solo un modesto rallentamento dell'attività economica accompagnato da una lenta ma sicura disinflazione. In altre parole, ci vedoche tutti speriamo e che si è rivelato piuttosto sfuggente in passato".