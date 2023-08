Giappone, spese famiglie aumentano oltre le attese a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di2023 isi sono attestati a 275.545 yen, in diminuzione dello 0,5% in termini nominali e del 4,2% in termini reali rispetto all'anno precedente. La variazione su mese, comunicata dall'Ufficio statistico nazionale nipponico, è pari a +0,9% e risulta superiore alle attese (+0,3%).Ilsi è attestato a 898.984 yen, in diminuzione dell'1,9% in termini nominali e del 5,6% in termini reali rispetto all'anno precedente.