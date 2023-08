Glencore, utile in calo del 61% nel primo semestre

Glencore

(Teleborsa) -, colosso anglo-svizzero attivo nel settore minerario, ha chiuso ilconpari a 107,4 miliardi di dollari, in calo del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è stato pari a 9,4 miliardi di dollari, in calo del 50%, riflettendo "la normalizzazione degli squilibri e della volatilità del mercato energetico ai livelli estremi osservati nel 2022" sottolinea la società. L'è stato di 4,6 miliardi di dollari, in calo del 61%."Lain ambito industriale e di marketing, incentrato su metalli ed energia, si è dimostrata ancora una volta efficace in una vasta gamma di condizioni di mercato - ha commentato il- Sullo sfondo di una normalizzazione degli squilibri e della volatilità del mercato delle materie prime, principalmente in tutto lo spettro energetico, i nostri segmenti Marketing e Industrial hanno registrato una buona performance degli utili, con un EBITDA rettificato di gruppo di 9,4 miliardi, liquidità generata dalle attività operative di 8,4 miliardi e utile netto attribuibile agli azionisti di 4,6 miliardi"."Riflettendo questi solidi guadagni, insieme a un rilascio di 3,7 miliardi di capitale circolante netto, inclusi 1,4 miliardi di scorte prontamente negoziabili, il, dopo aver erogato 5,2 miliardi di rendimenti per gli azionisti, 2,5 miliardi di spese in conto capitale netto e 2,7 miliardi miliardi di pagamenti fiscali finali del 2022 in Australia e Colombia. L'indebitamento netto ha chiuso il periodo a 1,5 miliardi di dollari".