Indel B, Intermonte conferma target price e Outperform

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure.Gli analisti prevedono che irimarranno invariati su base annua a 63,3 milioni di euro, in decelerazione rispetto alla crescita del 7% su base annua registrata nel 1° trimestre 23. Fanno notare, tuttavia, che il 2Q22 fornisce una base di confronto molto più dura, poiché i ricavi sono cresciuti del 25% in quel trimestre.Inoltre, si aspettano che la società riporti unpari a 15,4 milioni di euro, con un margine del 12,7%. Ciò si confronta con un margine del 1H22 del 14,7%, in quanto prevedono che la società abbia ancora risentito dei maggiori costi di produzione e anche dei danni causati dalle piogge e dalle precipitazioni eccezionalmente abbondanti durante il semestre. Tuttavia, il 1H23 dovrebbe mostrare segni di miglioramento rispetto al 2H22 (12,1%), in quanto i benefici dell'aumento dei prezzi dovrebbero aver avuto effetto. Guardando alla bottom line, prevedono che l'sia stato di 7,5 milioni di euro, in calo del 19% YoY.Intermonte attualmente stima che la società raggiunga 234 milioni di euro di ricavi nel(+5% YoY), con 1H23 a 118 milioni di euro (+3%). Ritiene che un'sia ragionevole dato che il secondo semestre fornisce una base di confronto più semplice e che la domanda sembra essere rimasta forte in particolare nell'automotive. In effetti, i principali OEM stanno segnalando una domanda robusta, con il 2023 quasi interamente coperto da ordini: ad esempio, Traton, Volvo e Paccar hanno recentemente aggiornato le loro aspettative di mercato.