KKR acquista Simon & Schuster da Paramount Global per 1,62 miliardi di dollari

(Teleborsa) -hanno firmato un accordo definitivo in base al quale, una delle più grandi case editrici al mondo, perin una transazione interamente in contanti. Dopo la chiusura della transazione, Simon & Schuster diventerà una società privata autonoma e continuerà ad essere guidata da Jonathan Karp, Presidente e CEO e Dennis Eulau, COO e CFO di Simon & Schuster."Siamo lieti di aver raggiunto un accordo su una transazione che offre un valore eccellente agli azionisti di Paramount, posizionando anche Simon & Schuster per la sua prossima fase di crescita con KKR - ha dichiarato Bob Bakish, Presidente e CEO di Paramount Global - Ie una maggiore capacità di creare valore a lungo termine per gli azionisti, riducendo al contempo il nostro bilancio".come uno degli editori e distributori più noti al mondo con oltre 36.000 titoli tra adulti, bambini, audio e categorie internazionali. Oltre a investire in tutte le aree necessarie per stabilire Simon & Schuster come entità autonoma, KKR intende sostenere l'espansione delle sue relazioni di distribuzione e l'accelerazione della crescita a livello internazionale.KKR sta effettuando il suo investimento in Simon & Schuster principalmente attraverso il suo North America Fund XIII e si è assicurata un finanziamento interamente impegnato per la transazione. L'investimento si basa su una, inclusi investimenti attuali e precedenti in Epic Games, Mediawan, Leonine Studios, Artlist, Skydance Media, BMG e RBmedia, tra gli altri.