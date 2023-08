Moody's taglia rating banche USA su pressione funding ed esposizione real estate

U.S. Bancorp

Bank of New York Mellon

State Street

Truist Financial

(Teleborsa) - Moody's Investors Service hae ha affermato chedi credito tra cuiSpiegando il declassamento del giudizio, l'agenzia di rating ha spiegato che riflette "" sul settore bancario statunitense:. "Collettivamente, questi tre sviluppi hanno abbassato il profilo creditizio di un certo numero di banche statunitensi, anche se non tutte le banche allo stesso modo", ha scritto in alcune delle valutazioni.Con riguardo all'aver messo in "review for downgrade" alcune grandi banche, Moody's ha affermato che l'azione riflette la tensione in corso nel settore bancario statunitense, comprese le crescenti pressioni sui finanziamenti e le potenziali debolezze del capitale regolamentare. "C'è stato undelle banche statunitensi" e "gli utili del secondo trimestre delle banche statunitensi hanno mostrato aumenti sostanziali dei costi di finanziamento nonché, che continueranno a ridurre la redditività e implicano una minore capacità di generare capitale internamente".Inoltre, viene fatto notare, idelle banche statunitensi e "il rischio di tasso di interesse non è adeguatamente catturato dalla regolamentazione bancaria statunitense e può quindi creare rischi di liquidità".Inoltre, le prospettive macroeconomiche di base di Moody's Investors Service rimangono per una, che presenterà rischi patrimoniali al ribasso per le banche. Moody's ritiene che "il livello e la qualità del capitale delle banche saranno fondamentali per la loro capacità di resistere a un contesto più difficile".