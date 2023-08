Niger, Blinken: "Diplomazia resta la via preferibile"

(Teleborsa) - Il "modo preferibile" per risolvere laè la diplomazia. È quanto ha affermato ilin un'intervista a Radio France Internationale (Rfi). "È certo che la diplomazia – ha detto Blinken – è il modo preferibile per risolvere questa situazione. Questo è l'approccio dell'Ecowas (Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale ndr), è il nostro approccio e sosteniamo gli sforzi dell'Ecowas per ripristinare l'ordine costituzionale" in Niger dopo il golpe militare."Quello che vediamo in Niger è angosciante e non offre nulla al Paese e al popolo nigerino" ha continuato ilritenendo che gli Stati Uniti e altri paesi si troverebbero "in una posizione in cui devono interrompere il loro sostegno al Niger".Poco prima l'altaaveva dichiarato di aver incontrato i golpisti a Niamey. "Queste discussioni sono state estremamente franche e a volte piuttosto difficili", ha detto. La numero due della diplomazia statunitense ha spiegato di aver incontrato ilil nuovo capo di stato maggiore dell'esercito, e altri funzionari, ma non è stata in grado di incontrare né il capo dell'esercito al potere, ilné ilHa detto di aver offerto "molte opzioni" per porre fine al colpo di Stato, nonché i "buoni uffici" degli Stati Uniti "se ci fosse il desiderio da parte dei funzionari di tornare all'ordine costituzionale".La funzionaria ha anche specificato che il generale Barmou era ben consapevole della cooperazione esistente tra il Niger e gli Stati Uniti, visto il suo passato coinvolgimento nelle forze speciali. Gli autori del golpe "comprendono molto bene i rischi per la loro sovranità rappresentati da un invito alla Wagner", ha dichiarato la Nulan riferendosi al gruppo paramilitare russo presente in particolare nel vicino Mali.