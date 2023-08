Piazza Affari affonda zavorrata dalle banche dopo tassa extraprofitti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, dopo che il Governo italiano ha approvato nella tarda serata di ieri l'introduzione di unaper l'anno 2023 da utilizzare per aiutare le famiglie al pagamento dei mutui e per il taglio delle tasse."È interessante notare che, manifestando la preoccupazione che misure simili possano essere implementate in altre economie europee (come ha già fatto anche la Spagna) - scrive Giorgio Broggi, Quantitative Analyst di Moneyfarm - In altre parole, non è solo una questione italiana, e sicuramente le banche nel Regno Unito e altrove nell'UE sono attente a valutarne gli sviluppi all’interno dei propri confini".A peggiorare il sentiment sulle banche è anche il sottolineando che potrebbe tagliare la raccomandazione anche su alcuni grandi istituti del paese.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,16%, scendendo fino a 80,17 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +170 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 4,12%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,79%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.Giornata nera per la, che affonda con una discesa del 2,55%, portando avanti la scia ribassista di sei cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 29.813 punti. Negativo il(-1,19%); come pure, variazioni negative per il(-0,76%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,40%),(+1,39%),(+1,29%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,24%. Lettera su, che registra un importante calo del 10,11%. Scende, con un ribasso dell'8,95%. Crolla, con una flessione dell'8,48%.del FTSE MidCap,(+1,65%),(+1,52%),(+1,36%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,83%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,26%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,70%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,51%.