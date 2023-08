Salario minimo, prove di dialogo Governo-opposizioni

(Teleborsa) -l'incontro è in programma persecondo quanto riferiscono fonti parlamentari con i rappresentanti di PD, Azione-Italia viva, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e sinistra e Più Europa."Mi aspetto esattamente quello che si aspetta la presidente Meloni che ha aperto al confronto con le opposizioni", dice intanto la ministra del lavorointervista da TgCom, sottolineando che "questi temi, quello della contrattazione, del livello salariale delle persone ma anche dello stato di salute del mondo del lavoro è un tema su cui è importante avere un"Poi certamente ci sono delle responsabilità di governo che portano a dire che il governo prenderà delle strade e farà delle valutazioni ma questi sono temi che vanno sviluppati nella società civile e soprattutto in Parlamento", ha concluso.della maggioranza volta a sospendere l'esame della proposta di legge dell'opposizione sul salario minimo per un periodo di sessanta giorni. Un risultato che dai banchi dell'opposizione è stato segnato dal coro "vergogna, vergogna!"."Siamo davanti alla fuga della maggioranza, che fugge davanti a un problema reale", aveva detto nell'occasione la segretaria del PD Elly Schlein parlando sulla sospensiva sulla PdL sul salario minimo. "Siamo aperti al dialogo. Non ai rinvii sine die.a", conclude.A dopo la sessione di bilancio. Perché come è noto a tutti durante quel periodo non è possibile votare leggi di spesa. La destra dunque sta imbrogliando gli italiani", ha rincarato la dose il capogruppo democratico in commissione Lavoro Arturo Scotti.