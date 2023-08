Seduta all'insegna del toro a New York in attesa dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 35.473 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.518 punti. Positivo il(+0,87%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,91%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,88%),(+1,36%) e(+1,26%).Gli investitori aspettano indicazioni dai, che saranno diffusi giovedì. Questi potrebbero offrire spunti al percorso di politica monetaria della Federal Reserve, dopo che il rapporto sull'occupazione di venerdì ha riacceso i timori che la banca centrale possa mantenere i tassi più alti più a lungo.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,97%),(+2,98%),(+2,40%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,13%),(+5,87%),(+4,83%) e(+3,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -65 Mld $; preced. -69 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -4,64 Mln barili; preced. -17,05 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 231K unità; preced. 227K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,1%).