Technoprobe completa l’acquisizione di Harbor Electronics

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card, ha finalizzato in data odierna l’acquisizione di Harbor Electronics, società specializzata nella produzione di circuiti stampati per il mercato del testing dal gruppo facente capo a Shenzhen Fastprint Circuit Tech.Secondo i termini contrattuali, Technoprobe corrisponderà unstatunitensi.La transazione sarà finalizzata senza ricorso al debito.Harbor Electronics, azienda fondata negli anni ’80 a Santa Clara, California, ed acquisita nel 2015 dal gruppo facente capo a Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., è leader nella produzione di circuiti stampati avanzati per sistemi di testing per i principali produttori di semiconduttori.L'acquisizione permetterà a Technoprobe di rafforzare ulteriormente le competenze tecnologiche nell’ambito del testing, integrando verticalmente il proprio processo produttivo, grazie alla realizzazione in house dei circuiti stampati avanzati per le proprie probe cards e Final Test Board